Учёные рассчитали, как легче всего похудеть к лету. Начинать надо уже сейчас

Как выяснили учёные, чтобы эффективнее и быстрее похудеть, нужно заниматься танцами. Они в целом полезные — сосуды укрепляют, помогают сбросить вес, восстанавливают координацию и много что ещё.

К тому же у них низкий порог вхождения — никакая физическая подготовка для них не важна, не требуется особый инвентарь, можно заниматься как одному, так и в группе. При этом калорий каждую тренировку будет сжигаться — мама дорогая.

Для похудения важны регулярные тренировки, поэтому танцы подходят лучше всего — они интересные, не монотонные как бег или велотренировки и вызывают приятные ощущения. Поэтому бросить их получится с меньшей вероятностью.

Хорошие результаты можно будет заметить уже после трёх месяцев постоянных тренировок от двух до трёх раз в неделю и длительностью от 40 минут до 1 часа. Эффективнее всего себя показали хип-хоп и джаз, промежуточные итоги похуже были у балета и бальных танцев.

А если хочется поподробнее узнать о пользе танцев, то можно заглянуть вот сюда. Здесь указаны 4 главные причины, почему нужно немедленно включить музыку и начать двигаться в такт.