Учёные рассказали, как любовь к чипсам и пицце может свести в могилу

Лишний вес провоцировал рак только в небольшом количестве случаев. Учёные считают, что болезнь может возникнуть из-за пагубных изменений микрофлоры кишечника у любителей чипсов и пиццы, а также потенциальных гормональных эффектов.

Немного неутешительных цифр. Как показало исследование, ежедневное употребление 350 г ультрапереработанной пищи в течение 10 лет повышает риск развития рака горла и рта на 25%. Для наглядности: 350 г — это большая пачка чипсов, половина семейного пакета Skittles или три кусочка пиццы «Пепперони».

Впрочем, пока учёные не могут точно сказать, что именно обработанная пища приводит к раку. Не исключено, что тут вмешиваются и другие факторы, отметило издание Daily Mail. Например, те, кто предпочитает питаться пиццей, чипсами и прочей нездоровой едой, в целом меньше заботятся о здоровье — чаще курят и употребляют алкоголь.

Тем не менее учёные единодушны в одном: если убрать из рациона хотя бы один ультрапереработанный продукт, риск заболеть онкологией тоже снизится.

Кстати, любители чипсов рискуют просто не слезть с этой еды, выяснили учёные. Оказывается, фастфуд и всякие переработанные продукты уменьшают некоторые отделы мозга, которые отвечают за выбор еды.