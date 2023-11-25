Учёные рассказали, как любовь к чипсам и пицце может свести в могилу
Учёные и раньше предупреждали, что всякая нездоровая пища, вроде чипсов, пиццы, картошки фри и т. п., увеличивает шансы заболеть онкологией. Связывали это с тем, что на таком рационе запросто можно заработать ожирение, а лишний вес повышает риск рака. Однако исследователи из Бристольского университета в Великобритании пришли к выводу, что дело тут не только в весе.
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Лишний вес провоцировал рак только в небольшом количестве случаев. Учёные считают, что болезнь может возникнуть из-за пагубных изменений микрофлоры кишечника у любителей чипсов и пиццы, а также потенциальных гормональных эффектов.
Немного неутешительных цифр. Как показало исследование, ежедневное употребление 350 г ультрапереработанной пищи в течение 10 лет повышает риск развития рака горла и рта на 25%. Для наглядности: 350 г — это большая пачка чипсов, половина семейного пакета Skittles или три кусочка пиццы «Пепперони».
Впрочем, пока учёные не могут точно сказать, что именно обработанная пища приводит к раку. Не исключено, что тут вмешиваются и другие факторы, отметило издание Daily Mail. Например, те, кто предпочитает питаться пиццей, чипсами и прочей нездоровой едой, в целом меньше заботятся о здоровье — чаще курят и употребляют алкоголь.
Тем не менее учёные единодушны в одном: если убрать из рациона хотя бы один ультрапереработанный продукт, риск заболеть онкологией тоже снизится.
Кстати, любители чипсов рискуют просто не слезть с этой еды, выяснили учёные. Оказывается, фастфуд и всякие переработанные продукты уменьшают некоторые отделы мозга, которые отвечают за выбор еды.