Учёные рассказали, какой завтрак и ужин увеличивают риск развития диабета. Важно время

Учёные определили, что завтрак после 9 утра повышает риск развития диабета 2-го типа на 59%. Кроме этого, оказалось, что схожее влияние оказывает и поздний ужин.

По словам исследователей, завтракать лучше всего до 8:00, а ужинать до 19:00. В этом случае питание не будет запускать рассогласование циркадных ритмов, ответственных за поддержание стабильного уровня глюкозы в органах и системах организма. Это же поспособствует тому, чтобы избежать состояния, характерного для всех типов диабета, — гипергликемии.

А учёные из Северо-Западного университета США тем временем выяснили, что бессонная ночь может смягчить депрессию. Правда, исследование проводили не на людях.