Учёные разработали новое средство от акне. В нём содержатся наночастицы

Речь о препарате «Наразин». Это гель, наносить его нужно на область воспаления. Средство содержит антибактериальные соединения, которые заключены в крошечные наночастицы.

«Наразин» обычно используют для лечения бактериальных инфекций у домашнего скота. Как средство от прыщей его ещё не применяли, поэтому исследователи постарались изменить его настолько, чтобы наноносители позволили антибактериальным компонентам быстро и эффективно проникать в кожу.

Препарат протестировали на свином ухе: благодаря наночастицам эффективность проникновения антибактериальных соединений увеличилась в 100 раз по сравнению с водой.

Также оказалось, что средство может снизить тяжесть лекарственно-устойчивых форм акне.

По мнению учёных, их разработка позволит повысить эффективность лекарств для местного нанесения и улучшить качество жизни пациентов с акне.

Ранее мы рассказывали о главных ошибках, которые делают страдающие акне. И главная из них, конечно, выдавливание.