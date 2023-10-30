Здоровье
17:00, 30 октября 2023
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Учёные разработали новое средство от акне. В нём содержатся наночастицы

Акне, или угревая сыпь, — одно из самых распространённых заболеваний кожи, при этом его далеко не всегда можно с лёгкостью вылечить. Учёные из Университета Южной Австралии решили помочь миру с этим и разработали инновационный препарат — с наночастицами. Результаты исследования появились на сайте Royal Society of Chemistry (Королевское химическое общество).

Учёные разработали новое средство от акне. В нём содержатся наночастицы
© Freepik/freepik

Речь о препарате «Наразин». Это гель, наносить его нужно на область воспаления. Средство содержит антибактериальные соединения, которые заключены в крошечные наночастицы.

«Наразин» обычно используют для лечения бактериальных инфекций у домашнего скота. Как средство от прыщей его ещё не применяли, поэтому исследователи постарались изменить его настолько, чтобы наноносители позволили антибактериальным компонентам быстро и эффективно проникать в кожу.

Препарат протестировали на свином ухе: благодаря наночастицам эффективность проникновения антибактериальных соединений увеличилась в 100 раз по сравнению с водой.

Также оказалось, что средство может снизить тяжесть лекарственно-устойчивых форм акне.

По мнению учёных, их разработка позволит повысить эффективность лекарств для местного нанесения и улучшить качество жизни пациентов с акне.

Ранее мы рассказывали о главных ошибках, которые делают страдающие акне. И главная из них, конечно, выдавливание.

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