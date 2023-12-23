Учёные развеяли популярную страшилку про синий свет от смартфонов

Ещё в 2019 году учёные проводили исследование и пришли к выводу, что желтоватая часть света влияет на внутренние часы больше, чем синий свет. В новой же работе говорится, что цвет света вообще особо не сказывается на биоритмах.

В исследовании приняли участи 16 добровольцев. В течение часа их подвергали воздействию света, меняя при этом освещение. В итоге никаких доказательств того, что синий или жёлтый свет сбивает циркадные ритмы человека, не нашлось.

Учёные предположили, что важен не цвет света, а общая освещенность помещения, в котором спит человек. Однако у исследования есть один существенный недостаток: неясно, каково длительное воздействие синего света на биоритмы. Если человек залипает в смартфон перед сном 30 минут, его внутренние часы, может, и не нарушатся. Но непонятно, будет ли таким же результат, если он будет смотреть в экран 2 или 3 часа.

Также непонятно, каково влияние количества света на циркадные ритмы. С закатом и рассветом меняется и цвет света, и его количество.

Врачи советуют не только не пользоваться гаджетами, но и не есть перед сном. Чем ещё вредны ночные перекусы — узнайте здесь.