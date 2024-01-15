Здоровье
07:00, 15 января 2024
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Учёные связали количество морщин с бактериями на коже

Уже доказанный фактор риска появления признаков старения, в том числе морщин, потери эластичности кожи и пятен на ней, — воздействие ультрафиолетового излучения. Но учёные выяснили что-то новенькое. Для этого им понадобилось проанализировать 13 исследований состояния кожи 650 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. Оказалось, что состав микробиома очень даже влияет на количество морщин.

Учёные связали количество морщин с бактериями на коже
© Freepik/freepik

В результате новой работы учёные сделали вывод, что у испытуемых с микробиомом, содержащим множество разных видов бактерий, на коже больше мелких морщин. При этом такие женщины реже страдают от обезвоживания кожи — фактора риска дряблости.

Более ранние исследования показали, что у здоровых молодых женщин на лице меньше разных бактерий, чем у пожилых. Доминирующая в молодой коже — бактерия Cutybacteria Acnes, которая живёт в порах и питается кожным салом.

Другие учёные тем временем нашли ещё одну причину хронической усталости. Дело оказалось в дефиците витамина D.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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