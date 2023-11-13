Дожили. Учёные выяснили, что кора ивы защитит от коронавируса

Учёные, которые опубликовали результаты своей работы в журнале Frontiers in Microbiology, выяснили, что экстракт коры ивы защищает клетки лёгких человека от проникновения коронавирусов HCoV-OC43 и SARS-CoV-2, а также энтеровируса Коксаки B3. Причём для эксперимента использовали экстракты коры 14 видов ивы в концентрации всего 1%.

Для лёгких такая профилактика токсичной не была, зато защита оказалась весьма надёжной. Но есть нюанс: если вирус уже проник в организм, то кора ивы никакого полезного эффекта вообще не давала.

От заражения не спасли и эксперименты с отдельными веществами из экстракта, защитный эффект достигался только при совместном действии различных веществ. Не помогали даже высокие концентрации. Теперь специалисты хотят выяснить, какие именно вещества дают противовирусный эффект экстракта коры ивы.

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