Дожили. Учёные выяснили, что кора ивы защитит от коронавируса
Многие осенью и зимой доверяют своё здоровье дарам природы: пьют чай с шиповником, едят мёд, а при малейших признаках простуды достают травы и ягоды из летних запасов. Врачи обычно смотрят на это лечение скептически. Но оказалось, что природа и правда может защитить от некоторых недугов. Например, кора ивы оказалась не просто куском дерева.
Учёные, которые опубликовали результаты своей работы в журнале Frontiers in Microbiology, выяснили, что экстракт коры ивы защищает клетки лёгких человека от проникновения коронавирусов HCoV-OC43 и SARS-CoV-2, а также энтеровируса Коксаки B3. Причём для эксперимента использовали экстракты коры 14 видов ивы в концентрации всего 1%.
Для лёгких такая профилактика токсичной не была, зато защита оказалась весьма надёжной. Но есть нюанс: если вирус уже проник в организм, то кора ивы никакого полезного эффекта вообще не давала.
От заражения не спасли и эксперименты с отдельными веществами из экстракта, защитный эффект достигался только при совместном действии различных веществ. Не помогали даже высокие концентрации. Теперь специалисты хотят выяснить, какие именно вещества дают противовирусный эффект экстракта коры ивы.
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