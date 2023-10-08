Коронавирус повышает риски развития аутоиммунных болезней. И вот почему

«Анализ подтвердил результаты многих предыдущих наблюдений, а также указал на то, что заражение COVID-19 существенно повышает риск развития болезни Крона и саркоидоза, причиной чего, вероятно, являются сбои в работе Т-клеточного иммунитета», — отметили учёные в статье в журнале Jama Network Open.

В исследовании они проанализировали историю болезни 354 000 человек, перенёсших ковид, и оценили вероятность развития разных аутоиммунных заболеваний. А потом сравнили результаты с историями болезней 6 млн человек, которым посчастливилось не словить известный вирус. Оказалось, что проникновение коронавируса в организм и выработка антител к нему действительно увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний.

В итоге болезнь Крона развивалась у переболевших ковидом на 59% чаще обычного, саркоидоза — на 68% от нормы, а гранулематоза Вегенера — на 2,7 раза.

Перечисленные болезни схожи тем, что образуют в организме узелковые очаги воспаления: так называемые гранулемы. Исследователи отметили, что эти аутоуиммунные болячки чаще развивались у пациентов, перенёсших тяжёлые формы коронавирусной инфекции.

Ранее в России зафиксировали новый рост числа заболевших коронавирусом. О том, как лечиться и стоит ли прививаться, можно узнать в этом материале.