Учёные вычислили наиболее вредный способ пить алкоголь
Британские учёные выяснили, что больше вредит здоровью: регулярно пить по бокальчику вина перед сном или соблюдать сухой закон всю неделю, а вечером пятницы уйти в отрыв. Для этого эксперты изучили данные 313 000 человек, которые время от времени прикладывались к бутылке. Выводы, которые они сделали, опубликовал таблоид The Sun. Офисных работников они не порадуют.
Оказалось, что пить редко, но метко вреднее. Во всяком случае у людей, употреблявших спиртное от случая к случаю, был втрое повышен риск цирроза печени.
Всё потому, что печени сложнее перерабатывать сразу большое количество алкоголя. Чем больше человек примет на грудь за один раз, тем сильнее пострадает этот жизненно важный орган, рассказала глава Британского фонда здоровья печени Памела Хили.
Выводы учёных не означают, что, если пить часто, но по чуть-чуть, это никак вам не навредит. Помните: безопасных доз алкоголя не существует. Спиртное так же будет вредить вашему организму, только разрушительные процессы будут протекать медленнее, отметили учёные.