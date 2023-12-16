Учёные вычислили наиболее вредный способ пить алкоголь

Оказалось, что пить редко, но метко вреднее. Во всяком случае у людей, употреблявших спиртное от случая к случаю, был втрое повышен риск цирроза печени.

Всё потому, что печени сложнее перерабатывать сразу большое количество алкоголя. Чем больше человек примет на грудь за один раз, тем сильнее пострадает этот жизненно важный орган, рассказала глава Британского фонда здоровья печени Памела Хили.

Выводы учёных не означают, что, если пить часто, но по чуть-чуть, это никак вам не навредит. Помните: безопасных доз алкоголя не существует. Спиртное так же будет вредить вашему организму, только разрушительные процессы будут протекать медленнее, отметили учёные.