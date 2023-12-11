Учёные выяснили, чем опасны ранние месячные

В исследовании участвовали 17 000 женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Оказалось, что у тех из них, у кого месячные начались до 10 лет, риск развития диабета выше на треть.

Примерно такая же ситуация с месячными в 12 лет. А у тех, кто столкнулся с половым созреванием в 11 лет, риск был выше на 14%.

Более того, у женщин с диабетом, у которых первые месячные начались в 10 лет или раньше, оказался в 3 раза выше риск инсульта, выяснили учёные.

Такой феномен они объяснили влиянием эстрогена. Во-первых, раннее начало менструаций в принципе связано с более высоким уровнем этого гормона. Во-вторых, чем раньше начались месячные, тем дольше эстроген влиял на женский организм, сказано в публикации Daily Mail.