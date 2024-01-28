Здоровье
Опубликовано 28 января 2024, 02:00
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Учёные нашли антибиотик, способный восстанавливать кости

Антибиотики воспринимают неоднозначно: они могут помочь человеку выздороветь, но при этом убивают не только чужеродные микроорганизмы, но и полезные. При этом учёным одно из таких лекарств помогло открыть новую дверь в науке. Оказалось, что оно способно улучшить восстановление костей челюсти и бедра в стареющим организме. Выводы сделали после эксперимента на мышах.
Учёные нашли антибиотик, способный восстанавливать кости
© Freepik/DC Studio

Исследователи использовали антибиотик эритромицин и его производное без антибактериальной активности.

Они применили препарат на стареющих мышах и увидели, что он может стимулировать выработку белка Del-1 (если его уровень низкий, усиливается воспаление и ухудшается регенерация костей у пожилых). А производное эритромицина EM-523 к тому же сделало минимальными побочные эффекты.

Учёные отметили, что оба препарата уменьшали активность клеток «остеокластов» (разрушают костную ткань перед её регенерацией) и изменяли активность генов, которые отвечают за восстановление кости. В результате у мышей образовалась новая костная ткань челюсти и бедра.

Всё это в будущем могут использовать при восстановлении костей у пожилых людей. Но сначала, конечно, учёных ждёт череда новых исследований.

А ранее учёные выяснили, что у детей, выросших рядом с парками, более крепкие кости.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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