Учёные нашли антибиотик, способный восстанавливать кости

Исследователи использовали антибиотик эритромицин и его производное без антибактериальной активности.

Они применили препарат на стареющих мышах и увидели, что он может стимулировать выработку белка Del-1 (если его уровень низкий, усиливается воспаление и ухудшается регенерация костей у пожилых). А производное эритромицина EM-523 к тому же сделало минимальными побочные эффекты.

Учёные отметили, что оба препарата уменьшали активность клеток «остеокластов» (разрушают костную ткань перед её регенерацией) и изменяли активность генов, которые отвечают за восстановление кости. В результате у мышей образовалась новая костная ткань челюсти и бедра.

Всё это в будущем могут использовать при восстановлении костей у пожилых людей. Но сначала, конечно, учёных ждёт череда новых исследований.

А ранее учёные выяснили, что у детей, выросших рядом с парками, более крепкие кости.