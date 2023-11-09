Учёные выяснили, что добавки кальция могут усугубить рак
Врачи давно предупреждают, что витамины не действуют на организм по принципу «чем больше, тем лучше». Самый мудрый вариант — сначала сходить на приём и сдать анализы. Потом специалист подберёт необходимые вам добавки, установит дозы — и пейте, пожалуйста. Особенно опасной проблема беспорядочного употребления добавок оказалась для больных раком. Это выяснили учёные из университета Тафтса в США.
Исследователи сделали вывод, что из-за приёма высоких доз добавок кальция (более 1000 мг в день) риск смерти при любом типе рака вырастает сразу в два раза.
Организм человека не приспособлен для переработки излишнего количества витаминов — в нём нет биологических механизмов, отвечающих за устранение гипервитаминоза, рассказал профессор диетологии из Университета Глазго Майк Лин. Поэтому избыток витаминов в итоге действует на ткани и органы токсически.
До этого врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил об опасности избытка витамина D.
У жителей мегаполисов чуть ли не всегда его дефицит, но многие пытаются поправить положение добавками. По словам врача, этот витамин — единственный из всех может накапливаться в организме, и если его в итоге будет лишку, проявит себя как очень токсичное вещество.