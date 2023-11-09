Учёные выяснили, что добавки кальция могут усугубить рак

Исследователи сделали вывод, что из-за приёма высоких доз добавок кальция (более 1000 мг в день) риск смерти при любом типе рака вырастает сразу в два раза.

Организм человека не приспособлен для переработки излишнего количества витаминов — в нём нет биологических механизмов, отвечающих за устранение гипервитаминоза, рассказал профессор диетологии из Университета Глазго Майк Лин. Поэтому избыток витаминов в итоге действует на ткани и органы токсически.

До этого врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил об опасности избытка витамина D.

У жителей мегаполисов чуть ли не всегда его дефицит, но многие пытаются поправить положение добавками. По словам врача, этот витамин — единственный из всех может накапливаться в организме, и если его в итоге будет лишку, проявит себя как очень токсичное вещество.