Учёные выяснили, что кофе работает против коронавируса

Дело в том, что иммунный ответ организма зависит от рациона питания, и чем больше в нём богатых полифенолами продуктов, тем лучше. Они есть в том числе и в кофе.

Учёные определили, что он может препятствовать проникновению почти всех штаммов коронавируса.

Как это работает? Кофе влияет на активность пищеварительного фермента катепсина L. Напиток просто блокирует механизм, который позволяет коронавирусу проникать в клетку.

Также в кофе есть хлорогеновая кислота — она способна снизить интенсивность воспалительных процессов в организме.

До этого учёные сделали вывод, что кофе уменьшает риски появления мигреней. Но опять же при умеренном употреблении. По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, лучше всего выпивать не больше двух кружек в день и через час после еды.