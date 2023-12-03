Учёные выяснили, что кофе работает против коронавируса
У любимого многими утреннего напитка, как и у любого продукта, есть плюсы и минусы. Последние — в основном из-за его чрезмерного употребления. Если же пить в небольших количествах, то организм будет рад пользе. Внезапно оказалось, что он даже способен снизить риск заражения коронавирусом. Это выяснили китайские учёные, результаты их исследования появились в журнале Cell&Bioscience.
Дело в том, что иммунный ответ организма зависит от рациона питания, и чем больше в нём богатых полифенолами продуктов, тем лучше. Они есть в том числе и в кофе.
Учёные определили, что он может препятствовать проникновению почти всех штаммов коронавируса.
Как это работает? Кофе влияет на активность пищеварительного фермента катепсина L. Напиток просто блокирует механизм, который позволяет коронавирусу проникать в клетку.
Также в кофе есть хлорогеновая кислота — она способна снизить интенсивность воспалительных процессов в организме.
До этого учёные сделали вывод, что кофе уменьшает риски появления мигреней. Но опять же при умеренном употреблении. По мнению врача-эндокринолога Зухры Павловой, лучше всего выпивать не больше двух кружек в день и через час после еды.