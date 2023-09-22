Учёные выяснили, что перекись водорода может привести к раку

В ходе исследования учёные 10 лет наблюдали за 294 пациентами. С инсультом столкнулись 40 участников выборки, 20 человек скончались или получили инвалидность из-за перекиси.

В итоге авторы работы пришли к выводу, что перекись водорода стоит использовать только при обеззараживании. А применение препарата внутрь в дозировке более 3 мл может привести к смерти.

Исследование стало своеобразным ответом на утверждения российского профессора Ивана Неумывакина, который проповедовал лечение содой и перекисью от множества болезней.

Методика Неумывакина предполагала регулярное употребление перекиси внутрь для поддержки естественных механизмов защиты организма. В США развеяли этот миф. Оказалось, что перекись не только не лечит заболевания сердечно-сосудистой системы, мозга, а также рак и диабет, но, скорее, наоборот, может спровоцировать появление болячек.