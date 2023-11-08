Россиян предупредили, что 10 часов в день за компьютером приближают смерть
Учёные определили, что риск развития деменции увеличивается, если человек каждый день проводит сидя по 10 часов. А врач-терапевт Ирина Андреева рассказала «Медикфоруму», что, согласно исследованию, люди сейчас сидят в среднем 9,2 часа в день, а в возрасте от 18 до 29 лет — более 10 часов. Чем они занимаются — роли уже не играет, многие, например, проводят время от рассвета до заката за компьютером.
Также учёные выяснили, что слишком долгое сидение увеличивает риск смерти. Они наблюдали за 12 000 человек старше 50 лет. У тех, кто сидел более 12 часов в день, риск смертности вырос на 38%.
Но есть нюанс. Если испытуемые занимались интенсивной физической активностью более 22 минут в день, этот риск снижался.
Учёные сделали вывод, что небольшие объёмы физической активности от умеренной до высокой могут помочь снизить риск смертности от длительного сидения.
А до этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие привычки помогают в профилактике деменции. Среди них не только спорт.