Россиян предупредили, что 10 часов в день за компьютером приближают смерть

Также учёные выяснили, что слишком долгое сидение увеличивает риск смерти. Они наблюдали за 12 000 человек старше 50 лет. У тех, кто сидел более 12 часов в день, риск смертности вырос на 38%.

Но есть нюанс. Если испытуемые занимались интенсивной физической активностью более 22 минут в день, этот риск снижался.

Учёные сделали вывод, что небольшие объёмы физической активности от умеренной до высокой могут помочь снизить риск смертности от длительного сидения.

А до этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие привычки помогают в профилактике деменции. Среди них не только спорт.