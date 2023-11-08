Здоровье
09:00, 08 ноября 2023
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Россиян предупредили, что 10 часов в день за компьютером приближают смерть

Учёные определили, что риск развития деменции увеличивается, если человек каждый день проводит сидя по 10 часов. А врач-терапевт Ирина Андреева рассказала «Медикфоруму», что, согласно исследованию, люди сейчас сидят в среднем 9,2 часа в день, а в возрасте от 18 до 29 лет — более 10 часов. Чем они занимаются — роли уже не играет, многие, например, проводят время от рассвета до заката за компьютером.

Россиян предупредили, что 10 часов в день за компьютером приближают смерть
© Freepik/master1305

Также учёные выяснили, что слишком долгое сидение увеличивает риск смерти. Они наблюдали за 12 000 человек старше 50 лет. У тех, кто сидел более 12 часов в день, риск смертности вырос на 38%.

Но есть нюанс. Если испытуемые занимались интенсивной физической активностью более 22 минут в день, этот риск снижался.

Учёные сделали вывод, что небольшие объёмы физической активности от умеренной до высокой могут помочь снизить риск смертности от длительного сидения.

А до этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие привычки помогают в профилактике деменции. Среди них не только спорт.

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