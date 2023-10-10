Учёные выяснили, что существует «постпростудный синдром». Что это такое?

Работа описана в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Специалисты взяли за основу исследование Covidence-UK, которое проводили на добровольцах ещё в пандемию коронавируса.

Исследователи изучили две группы добровольцев: переболевших COVID-19 и перенёсших другие острые респираторные инфекции (ОРВИ) — простуду, грипп, бронхит, пневмонию, фарингит и другие. Учёные сравнивали две группы по 16 симптомам: кашлю, бессоннице, отсутствию обоняния и вкуса, диарее и т. д.

Оказалось, простуда и другие ОРВИ тоже имеют долгосрочные последствия, и до конца выздороветь у человека не получается. Мы все слышали термин «постковидный синдром», при этом до сих пор нет термина, обозначающего последствия простуды или гриппа. А ведь пациентов с «длительной простудой» — 20% от всех переболевших. То есть примерно столько же, сколько и с постковидом.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с РИА «Новости» подтвердила, что «постпростудный синдром» действительно существует. У перенёсшего ОРВИ может целый месяц не проходить кашель, синусит, одышка.

«У некоторых после простуды или гриппа нарушается работа центральной нервной системы: возникают головные боли, бессонница, депрессия», — отметила медик.

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