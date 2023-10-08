Учёные выяснили, что укрепит психику лучше антидепрессантов. Тратиться не придётся

Учёные из университета Врийе в Амстердаме обнаружили, что бег трусцой справится с депрессией или тревожностью (либо и тем, и другим) лучше, чем антидепрессанты. Они провели исследование, в котором приняли участие 141 пациент с подобными проблемами. Эксперимент длился 16 недель. Участникам предложили на выбор спорт или антидепрессанты. 96 человек выбрали два или три контролируемых 45-минутных занятия в неделю.

В результате выяснилось, что и в той и в другой группе улучшение состояния почувствовали 44% пациента. При этом очевидно, что бегуны выиграли больше: нормализация веса, укрепление мышц и стабилизация артериального давления. У тех, кто принимал таблетки, эти показатели, напротив, упали.

Но это не значит, что от лекарственных препаратов стоит отказаться — они безопасны и эффективны, говорят специалисты. Но стоит более серьёзно отнестись к внедрению спорта в процесс лечения. Всё-таки просто сказать людям, чтобы они бегали, недостаточно. В этом вопросе тоже нужен контроль и поощрение.

Если вы решили заняться бегом, то сейчас с этим уже чуть сложнее, чем летом. Всё-таки не май месяц за окном. О том, как правильно одеться, чтобы не разболеться, «Секрет» рассказал тут.