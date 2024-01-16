Здоровье
01:00, 16 января 2024
1 мин.

Учёные выяснили, что заставляет людей нюхать себя

Люди трогают себя множество раз за день — этим никого не удивить. Но ещё им свойственно нюхать отдельные части тела — правда, в основном этим занимаются, когда вокруг нет лишних глаз. Учёные из Карлова университета в Праге выяснили, почему так происходит. Для этого им пришлось задать испытуемым множество вопросов. Результаты эксперимента получились необычными.
Учёные выяснили, что заставляет людей нюхать себя
© Freepik/racool-studio

Исследование состояло из двух частей. Первый этап — онлайн-опрос с участием 124 добровольцев из Чехии. Их спросили, нюхают ли они себя или свою одежду и если да, то как часто это бывает и в каких ситуациях.

Второй этап оказался более расширенным. В нём поучаствовало уже 209 человек. И, кроме как о запахе, их спросили о возрасте, здоровье и гигиене, половой принадлежности, образовании и роде занятий.

В результате учёные определили, что самообнюхивание связано с:

  1. Контролем своей социальной приемлемости: оценка запаха подмышек, дыхания и ношеной одежды.
  2. Интимным самоконтролем: оценка запаха интимных мест, таких как гениталии, анус, пупок.
  3. Косметическим самоконтролем: оценка запаха участков тела, где используются уходовые средства, к примеру, волос и рук.

Причём первый и третий пункты характерны обоим полам, а вот зоны промежности чаще нюхали мужчины. Также специалисты отметили, что испытуемые с проблемами со здоровьем чаще оценивали запах дыхания, подмышек или стоп.

А в целом самыми популярными объектами обнюхиваний у чехов оказались их руки, подмышки и ношеные футболки.

Другие учёные тем временем выяснили, почему люди могут различать больше цветов, чем животные.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.