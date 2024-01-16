Учёные выяснили, что заставляет людей нюхать себя

Исследование состояло из двух частей. Первый этап — онлайн-опрос с участием 124 добровольцев из Чехии. Их спросили, нюхают ли они себя или свою одежду и если да, то как часто это бывает и в каких ситуациях.

Второй этап оказался более расширенным. В нём поучаствовало уже 209 человек. И, кроме как о запахе, их спросили о возрасте, здоровье и гигиене, половой принадлежности, образовании и роде занятий.

В результате учёные определили, что самообнюхивание связано с:

Контролем своей социальной приемлемости: оценка запаха подмышек, дыхания и ношеной одежды. Интимным самоконтролем: оценка запаха интимных мест, таких как гениталии, анус, пупок. Косметическим самоконтролем: оценка запаха участков тела, где используются уходовые средства, к примеру, волос и рук.

Причём первый и третий пункты характерны обоим полам, а вот зоны промежности чаще нюхали мужчины. Также специалисты отметили, что испытуемые с проблемами со здоровьем чаще оценивали запах дыхания, подмышек или стоп.

А в целом самыми популярными объектами обнюхиваний у чехов оказались их руки, подмышки и ношеные футболки.

Другие учёные тем временем выяснили, почему люди могут различать больше цветов, чем животные.