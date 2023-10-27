Учёные выяснили, что жиры снижают риск развития деменции. О каких продуктах речь

Триглицериды поступают в организм человека вместе с растительной и животной пищей. Они — основной источник энергии для мозга.

Благодаря исследованию выяснилось, что у пожилых людей с более высоким уровнем триглицеридов в крови вероятность развития деменции на 18% ниже, чем у тех, у кого их вдвое меньше.

«Наши результаты показывают, что уровни триглицеридов могут служить полезным предиктором риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей», — рассказал доктор Чжэнь Чжоу из Университета Монаш в Мельбурне.

Учёные использовали данные более чем 86 000 людей от 65 лет из трёх стран — Великобритании, США и Австралии. В начале эксперимента ни у одного из них не диагностировали деменцию. В течение 12,5 года она развилась у 2778 человек.

Медики собираются продолжить изучение влияния триглицеридов, чтобы понять, могут ли определённые их компоненты способствовать улучшению когнитивных функций.

До этого британские исследователи разработали умные носки для людей с деменцией. Внутри них — система, отслеживающая состояние страдающего этим недугом.