Учёные выяснили, что жиры снижают риск развития деменции. О каких продуктах речь
Деменция — болезнь без лекарства, которую ежегодно диагностируют у почти 10 млн человек. Учёные активно проводят исследования о том, как её можно предотвратить. Новое затронуло тему питания. Медики сделали вывод, что снизить риск развития этого заболевания могут жиры «триглицериды», которые есть в яйцах, сливочном масле и красном мясе.
Триглицериды поступают в организм человека вместе с растительной и животной пищей. Они — основной источник энергии для мозга.
Благодаря исследованию выяснилось, что у пожилых людей с более высоким уровнем триглицеридов в крови вероятность развития деменции на 18% ниже, чем у тех, у кого их вдвое меньше.
«Наши результаты показывают, что уровни триглицеридов могут служить полезным предиктором риска деменции и снижения когнитивных функций у пожилых людей», — рассказал доктор Чжэнь Чжоу из Университета Монаш в Мельбурне.
Учёные использовали данные более чем 86 000 людей от 65 лет из трёх стран — Великобритании, США и Австралии. В начале эксперимента ни у одного из них не диагностировали деменцию. В течение 12,5 года она развилась у 2778 человек.
Медики собираются продолжить изучение влияния триглицеридов, чтобы понять, могут ли определённые их компоненты способствовать улучшению когнитивных функций.
До этого британские исследователи разработали умные носки для людей с деменцией. Внутри них — система, отслеживающая состояние страдающего этим недугом.