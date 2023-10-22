Учёные выяснили, дети каких родителей чаще страдают от лишнего веса

Учёные из Университета Далхаузи в Галифаксе, Канада, провели исследование, в котором в течение нескольких лет наблюдали за жизнью и здоровьем 394 человек. И они заметили прямую закономерность — оказывается, если у родителей были какие-либо психические проблемы, например, депрессия или биполярное расстройство, то у их детей были проблемы с лишним весом.

Специалисты напомнили, что проблемы с менталочкой передаются по наследству, поэтому если родители страдали от бед с головой, то этим же будут заниматься и их дети. При этом у таких детей ещё и начинаются проблемы с набором веса, то есть они выбивают комбо. Правда, все эти неприятности случаются лишь с девочками и только с 12 лет.

Ученые выяснили прямую зависимость физического здоровья от ментального и теперь будут развивать это дело. Потому что если известна группа риска и уязвимый возраст, то можно проводить профилактику и поддерживать девочек-подростков до того, как они обзаведутся всеми проблемами.

Но есть полезные привычки, чтобы отогнать депрессию. Это: