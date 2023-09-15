Учёные выяснили, из какой посуды надо пить зелёный чай

Главная польза зелёного чая скрыта в содержащихся в нём катехинах. Это природные флавоноиды, известные своим благотворным влиянием на здоровье. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и в целом способствуют долголетию.

Согласно новому исследованию, на разложение катехинов влияет химическая структура глазури посуды для заваривания. В Японии при производстве чайников и чашек чаще всего используют четыре типа глазурных покрытий — Oribe, Namako, Irabo и Toumei. Такие глазури содержат оксиды разных металлов, которые обеспечивают посуде уникальный вид и текстуру.

Оказалось, что, когда чай заваривали в посуде, покрытой глазурями Irabo, Oribe и Namako, в нём заметно снижался уровень всех катехинов. Определили это по тому, что в разной посуде чайный раствор приобретал разные цвета.

Так что то, сколько пользы будет в зелёном чае, не в последнюю очередь зависит от правильного чайника и чашек. Без сомнения, после такого открытия учёных, японцам, а за ними и всему миру придётся пересмотреть подход к чайным церемониям.