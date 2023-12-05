Учёные выяснили, как есть меньше без силы воли. Ищите еду, которая хрустит

Исследователи выдали 50 подопытным обеды с одинаковым количеством калорий. Только два из них состояли из мягких продуктов, которые можно было съесть быстрее.

Остальные обеды были из более твёрдых и хрустящих продуктов: рис вместо картофельного пюре, куриная грудка вместо кусочков рыбы, свежее яблоко вместо консервированного манго и т.п.

Те, кто ел хрустящую пищу, в итоге употребили примерно на 300 калорий меньше, написало издание Daily Mail. Всё потому, что им потребовалось меньшее количество еды для насыщения, полагают авторы эксперимента. Чем медленнее мы едим, тем пристальнее следим за количеством потребляемой еды и можем вовремя остановиться, заключили учёные.