Учёные выяснили, как по глазам определить болезнь Паркинсона

Как сообщил журнал Medical Xpress, методика, которую предложили специалисты, позволяет диагностировать незаметные симптомы нейродегенеративного заболевания примерно за 7лет до постановки диагноза. Тревожные звоночки получается обнаружить на сетчатке глаза.

Для диагностики используется искусственный интеллект, который обучен на крупнейшей базе данных изображений сетчатки. Технология обнаруживает незаметные для человека изменения во внутреннем ядерном слое. Если его толщина снижена, то риски болезни Паркинсона растут. Если, конечно, изменение толщины не вызвано другими факторами.

Нейросеть использует снимки оптической когерентной томографии (такой аппарат есть у многих окулистов) и меньше чем за минуту получает поперечный разрез сетчатки. Причём качество изображения впечатляет — вплоть до тысячной доли миллиметра.

В общем, живёшь себе спокойно, а потом узнаёшь, что оказывается скоро придёт Паркинсон.

Но проверять зрение всё равно нужно регулярно, особенно если оно падает или что-то беспокоит. Вот симптом, при котором затягивать с визитом нельзя.