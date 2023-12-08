Учёные выяснили, как сохранить здоровую психику ребёнку

Исследователи сравнили данные людей, проходивших обследование в возрасте от 4 до 11 лет, с их медицинскими картами 8 лет спустя. На основе полученной информации они сделали вывод, что у детей, у которых до начала подросткового периода было любимое домашнее животное, риск развития психических заболеваний был на треть ниже. Также у них на 46% был ниже риск повышенной тревожности.

«Общение с собаками или кошками в детстве связано со снижением риска развития психических расстройств у подростков», — говорится в работе.

При этом точно неясно, как работает этот механизм и почему именно общение с животными снижает риски развития психических патологий. Тем не менее факт налицо — польза от питомцев есть.

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