Учёные выяснили, как защититься от лишнего веса. Придётся пить

Учёные набрали группу молодых людей с нормальным весом и дали им пить 100-процентный натуральный апельсиновый сок, апельсиновую бурду из пакета и воду. После этого их приглашали за стол, следили, сколько те ели, а потом каждые 15 минут замеряли у них показатели.

Оказалось, что натуральный апельсиновый сок не способствует скачкам сахара в крови, поэтому и не вызывает острый голод, а клетчатка в нём надолго насыщает, поэтому волонтёры после 100-процентного сока съедали меньше, а чувствовали себя бодрее, потому что он восстанавливал 84% энергии.

А вот пакетированный сок содержал один сахар, быстро вызывал голод и вообще никак не восполнял энергию — у него показатель в -25%. Есть после него хотелось сильнее, часто и в больших количествах. Учёные планируют проверить теорию на детях и пенсионерах, но первичные выводы они уже сделали — натуральный апельсиновый сок пить не можно, а нужно.

А ранее эндокринолог Анжела Толмасова назвала 7 причин, почему нужно отказаться от пакетированного сока, и ознакомиться с ними можно здесь.