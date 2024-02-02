Здоровье
Опубликовано 02 февраля 2024, 23:20
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Учёные выяснили, кто может умереть от рака молодым. У них есть три признака

Итальянские специалисты из Миланского университета провели большую аналитическую работу и выяснили, что в 2024 году увеличится количество жертв колоректального рака среди людей молодого возраста. Учёные сравнивали данные жителей Европы и Британии от 25 до 49 лет, и смертность от онкологии по сравнению с 2018 годом заметно подскочила.
Учёные выяснили, кто может умереть от рака молодым. У них есть три признака
© diana.grytsku / Freepik

Для наглядности исследователи предоставили цифры: например, в Великобритании количество смертей от рака кишечника в молодом сегменте увеличится на 26% у мужчин и почти на 39% у женщин. Сравнивались 2018 и 2024 год.

Кто же входит в группу риска? Молодые люди, у которых диагностировали:

  • диабет;
  • ожирение;
  • злоупотребление алкоголизмом.

Иными словами, обилие алкоголя, несбалансированное питание и отсутствие физической нагрузки могут сильно увеличить риск возникновения рака кишечника, а позднее — и привести к смерти в раннем возрасте.

Учёные выяснили, что колоректальный рак стал самым частым у людей до 50 лет. Особенно числа подскочили в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы. Пока медики не могут понять, почему так случилось, но предполагается, что всё из-за изменения образа жизни.

Автор:Ника Белова
Редакция
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