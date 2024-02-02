Учёные выяснили, кто может умереть от рака молодым. У них есть три признака

Для наглядности исследователи предоставили цифры: например, в Великобритании количество смертей от рака кишечника в молодом сегменте увеличится на 26% у мужчин и почти на 39% у женщин. Сравнивались 2018 и 2024 год.

Кто же входит в группу риска? Молодые люди, у которых диагностировали:

диабет;

ожирение;

злоупотребление алкоголизмом.

Иными словами, обилие алкоголя, несбалансированное питание и отсутствие физической нагрузки могут сильно увеличить риск возникновения рака кишечника, а позднее — и привести к смерти в раннем возрасте.

Учёные выяснили, что колоректальный рак стал самым частым у людей до 50 лет. Особенно числа подскочили в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы. Пока медики не могут понять, почему так случилось, но предполагается, что всё из-за изменения образа жизни.