Учёные выяснили, на ком быстрее заживают раны. Собаки тут ни при чём

Быстрее всех выздоровели те испытуемые, которые воспринимали время быстро. То есть они думали, что с момента получения травмы прошло больше времени, чем на самом деле.

Дольше всех раны затягивались на тех, кто считал, что получил травму гораздо позже, чем по факту.

Это исследование показало, что психология влияет на физическое здоровье не только с точки зрения эмоций и поведения. Учёные собираются получить ещё больше доказательств в пользу единства тела и разума.

Ранее китайские учёные нашли необычное средство успокоить сильную боль. Понадобится фото еды.