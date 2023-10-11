Учёные выяснили, насколько меньше живут люди с диабетом

Предыдущие исследования показывали, что в среднем диабетики живут на 6 лет меньше людей без подобного диагноза. Новые исследования позволили понять, насколько уменьшается продолжительность жизни человека в зависимости от того, в каком возрасте ему поставили диагноз. Выводы учёных основаны на анализе двух крупных международных исследований, охвативших около 1,5 млн человек.

По их данным, если диабет у человека выявляют в 30 лет, продолжительность его жизни уменьшается в среднем на 14 лет. Если такой диагноз ставят в 40 лет — жизнь у человека будет короче на 10 лет, а если в 50 — на 6 лет. То есть каждое 10-летие ранней диагностики диабета — это примерно минус 4 года жизни.

Эти данные подтверждают гипотезу, что чем раньше человек заболевает диабетом II типа, тем больше повреждений накапливается в его организме из-за нарушений метаболизма, заявил профессор Навид Саттар из Института сердечно-сосудистых и медицинских наук Университета Глазго.

Учёные призвали ставить в приоритет предотвращение или хотя бы отсрочку развития такого диагноза у людей, сообщил портал Medical Insider. А тем, кто уже заболел, всячески помогать снизить разрушительное влияние диабета на организм.

Кстати, ведь не все полные люди обязательно страдают от каких-то болезней. У них и сахар может быть в норме, и суставы не беспокоят. Однако учёные уверяют, что быть здоровым, несмотря на лишний вес, невозможно. Смотрите сами.