Учёные выяснили, как нужно сидеть, чтобы правильно измерить давление

Учёные сравнили результаты измерения давления у 150 взрослых людей. Испытуемые во время процедуры сидели в разных положениях: на кушетке без опоры для спины или в кресле со спинкой.

Оказалось, что у человека в кушетке «верхнее» систолическое давление было выше на 7 мм рт. ст., а «нижнее» диастолическое — выше на 4,5 мм рт. ст. Такой разницы достаточно, чтобы пациенту неверно диагностировали гипертонию, отметили учёные.

Если человек с неправильным диагнозом принимает препараты от гипертонии, у него может развиться пониженное кровяное давление. Это чревато головокружениями и обмороками, а значит, и повышенным риском травм из-за падения.

Так что рекомендация такая: когда вам измеряют давление, сидите на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.

Кстати, высокое давление можно распознать и без тонометра. Вот специфические признаки такого состояния.