Учёные выяснили, от какой болезни спасает оливковое масло. Достаточно ложки в день

Учёные представили результаты исследования на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023. Они проанализировали диетические анкеты и данные о смертях более 90 000 граждан США за последние 30 лет. Из них 4749 человек умерли на фоне развития деменции. Напрямую деменция не приводит к смерти, но она может вызывать серьёзные осложнения.

Люди, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели на 28% меньший риск смерти от деменции по сравнению с теми, кто никогда или редко употреблял такое масло. Замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза таким же количеством оливкового масла уменьшала риск фатальной деменции на 8–14%, выяснили учёные.

«Наше исследование подтверждает рекомендации по потреблению оливкового масла. Предполагается, что оно поддерживает не только здоровье сердца, но и здоровье мозга», — сказала доктор медицинских наук, научный сотрудник Гарвардского университета Анн-Жюли Тессье.

Увы, оливковое масло нельзя назвать продуктом для всех, так как у него есть противопоказания. Кому от масла лучше отказаться — узнайте здесь.