Учёные выяснили, почему мыть полы полезно для здоровья
Короткие эпизоды высокоинтенсивной физической активности снижают риск инсультов и инфарктов. К такому выводу пришли учёные из Сиднейского университета (USYD), пишет The Lancet Public Health. Причём эксперимент показал, что важна любая активность, а не только зарядка. Достаточно, например, помыть полы в квартире или подняться домой не на лифте, а по лестнице. Теперь поводов откладывать уборку ещё меньше.
Исследователи надели на 25 241 британца в возрасте от 42 до 78 лет наручные устройства для отслеживания активности.
Выяснилось, что 97% случайной физической активности приходилось на эпизоды менее 10 минут. Однако чем длительнее были такие эпизоды, тем лучше они влияли на здоровье.
Например, эксперимент показал, что активное движение в течение 1–3 минут снижало риск сердечно-сосудистых проблем на 29% больше, чем активность менее 1 минуты.
Как во время уборки понять, что вы прямо сейчас помогаете своему здоровью? По мнению учёных, идеальная интенсивность нагрузки отслеживается по дыханию: если вы дышите так, что вам сложно поддерживать разговор, — вы на нужном уровне.
Общий вывод исследователей такой: для здоровья полезна любая активность. Чем дольше в течение дня вы двигаетесь и активны, тем, вероятно, больше пользы приносите самому себе.