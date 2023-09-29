Учёные выяснили, почему мыть полы полезно для здоровья

Исследователи надели на 25 241 британца в возрасте от 42 до 78 лет наручные устройства для отслеживания активности.

Выяснилось, что 97% случайной физической активности приходилось на эпизоды менее 10 минут. Однако чем длительнее были такие эпизоды, тем лучше они влияли на здоровье.

Например, эксперимент показал, что активное движение в течение 1–3 минут снижало риск сердечно-сосудистых проблем на 29% больше, чем активность менее 1 минуты.

Как во время уборки понять, что вы прямо сейчас помогаете своему здоровью? По мнению учёных, идеальная интенсивность нагрузки отслеживается по дыханию: если вы дышите так, что вам сложно поддерживать разговор, — вы на нужном уровне.

Общий вывод исследователей такой: для здоровья полезна любая активность. Чем дольше в течение дня вы двигаетесь и активны, тем, вероятно, больше пользы приносите самому себе.