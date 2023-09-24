Учёные выяснили, почему перед менструацией тянет на вредные вкусняшки

Профессор Мартин Хени провёл исследование, которое показало, что в предменструальной фазе женского цикла — после овуляции, но до наступления месячных — область мозга, называемая гипоталамусом, меньше реагирует на гормон инсулин. Секрет фирмы.

В обычном ситуации инсулин после еды достигает мозга, после чего женщина дольше чувствует себя сытой и её не тянет перекусывать. Таким образом, учёные пришли к выводу, что перед менструацией инсулин не так хорошо работает в мозге, от чего его недостаток хочется быстрее восполнить. А самый простой способ — слабости и быстрые углеводы, которые есть во всём вредном и вкусном.

А ещё акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что менять рацион во время менструации не надо. Во время месячных уровень железа в крови у женщин обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда. Эти продукты пополнят запасы железа: