Учёные выяснили, почему перед менструацией тянет на вредные вкусняшки
Наверняка многие женщины хотя бы раз задавались вопросом, почему перед месячными хочется есть так, словно не кормили неделю. Особенно возникает жгучее желание съесть какую-то вредность и сладость. А лучше всё сразу. Разгадка проста — наше тело отлично знает, что ему нужнее. Но не всегда стоит беспрекословно слушать требования своего организма, ведь, как выяснили в Тюбингенском университете в Германии, внутри женщины происходят перестройки и не хватает важного элемента.
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Профессор Мартин Хени провёл исследование, которое показало, что в предменструальной фазе женского цикла — после овуляции, но до наступления месячных — область мозга, называемая гипоталамусом, меньше реагирует на гормон инсулин. Секрет фирмы.
В обычном ситуации инсулин после еды достигает мозга, после чего женщина дольше чувствует себя сытой и её не тянет перекусывать. Таким образом, учёные пришли к выводу, что перед менструацией инсулин не так хорошо работает в мозге, от чего его недостаток хочется быстрее восполнить. А самый простой способ — слабости и быстрые углеводы, которые есть во всём вредном и вкусном.
А ещё акушер-гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что менять рацион во время менструации не надо. Во время месячных уровень железа в крови у женщин обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда. Эти продукты пополнят запасы железа:
- яйца;
- субпродукты;
- рыба и морепродукты;
- крупы;
- листовые зелёные овощи;
- тёмный шоколад.