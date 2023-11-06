Учёные выяснили, почему совам не стоит работать вахтовым методом

Специалисты изучили физиологические и биохимические показатели испытуемых, а также качество сна и генетические особенности биоритмов организма (хронотипа).

В итоге оказалось, что рост одного из маркеров чувствительности к инсулину — фактора риска нарушений обмена веществ и диабета — сильнее связан со стажем и графиком работы, чем с возрастом.

По мнению профессора кафедры биологии Тюменского медицинского университета Дениса Губина, это может быть связано с постоянными изменениями условий окружающей среды и режима работы. Два этих фактора вызывают дополнительные проблемы для циркадной системы человека.

«Любопытно, что именно среди людей с поздним хронотипом, так называемых сов, риск нарушений метаболизма, как правило, выше. Возможно, таким образом проявляется адаптационный отбор среди вахтовиков», — сказал он.

Результаты исследования можно использовать для профилактики циркадных нарушений у вахтовых рабочих, в том числе с помощью коррекции света и использования специальных препаратов «хронобиотиков», рассказали в университете.

Учёные постоянно проводят исследования, связанные со здоровьем человека. Недавно, например, американские специалисты выяснили, что сбитый режим сна сокращает жизнь.