Учёные выяснили, почему у некоторых мужчин нет спермы. Это генетическое

Как узнали учёные из Института Стоуэрса (США), причиной выработки недостаточного количества спермы может быть мутация в гене SYCP1. Они объяснили, что для производства сперматозоидов организм большинства видов, которые размножаются половым путём, должен построить белковую структуру. Она напоминает решетчатый мост и служит для удержания пар хромосом на месте во время формирования сперматозоидом.

В исследовании специалисты решили смоделировать ситуации, связанные с различными мутациями, и посмотреть, как они повлияют на структуру этого «моста».

Эксперимент на мышах показал, что проблемы с образованием этой белковой структуры возникли как раз при мутации в гене SYCP1. Если получится создать лекарство, которое сможет компенсировать организму этот белок, то можно надеяться на прорыв в лечении бесплодия. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

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