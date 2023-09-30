Учёные выяснили, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

Учёные исследовали 5 зон кожи 129 здоровых людей:

пупок;

кожа за ушами;

между пальцами ног;

икры;

преплечья.

Все образцы были в трёх вариантах среды: сухой, влажной и сальной.

В результате выяснилось, что более здоровый микробиом — как раз на предплечье и голени. А патогенный — за ушами и между пальцами ног.

«Доктор Питер» отметил, что из-за деятельности таких микроорганизмов появляются:

сухость кожи;

дерматит;

экзема;

акне.

Соответственно, если мыться полностью, то уделяя внимание всем частям тела.