Учёные выяснили, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног
Помыться полностью — обычно воспринимается буквально. Но задумывались ли вы, одинаково ли тщательно моете абсолютно все части тела? Что насчёт кожи за ушами или между пальцами ног? Учёные из Университета Джорджа Вашингтона в США провели эксперимент и выяснили, чем отличается микробиом человека на участках, которые точно моют, и на тех, которые вообще могут игнорировать.
Учёные исследовали 5 зон кожи 129 здоровых людей:
- пупок;
- кожа за ушами;
- между пальцами ног;
- икры;
- преплечья.
Все образцы были в трёх вариантах среды: сухой, влажной и сальной.
В результате выяснилось, что более здоровый микробиом — как раз на предплечье и голени. А патогенный — за ушами и между пальцами ног.
«Доктор Питер» отметил, что из-за деятельности таких микроорганизмов появляются:
- сухость кожи;
- дерматит;
- экзема;
- акне.
Соответственно, если мыться полностью, то уделяя внимание всем частям тела.