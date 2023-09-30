Здоровье
21:00, 30 сентября 2023
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Учёные выяснили, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног

Помыться полностью — обычно воспринимается буквально. Но задумывались ли вы, одинаково ли тщательно моете абсолютно все части тела? Что насчёт кожи за ушами или между пальцами ног? Учёные из Университета Джорджа Вашингтона в США провели эксперимент и выяснили, чем отличается микробиом человека на участках, которые точно моют, и на тех, которые вообще могут игнорировать.

Учёные выяснили, почему важно мыть за ушами и между пальцами ног
© Unsplash/sq lim

Учёные исследовали 5 зон кожи 129 здоровых людей:

  • пупок;
  • кожа за ушами;
  • между пальцами ног;
  • икры;
  • преплечья.

Все образцы были в трёх вариантах среды: сухой, влажной и сальной.

В результате выяснилось, что более здоровый микробиом — как раз на предплечье и голени. А патогенный — за ушами и между пальцами ног.

«Доктор Питер» отметил, что из-за деятельности таких микроорганизмов появляются:

  • сухость кожи;
  • дерматит;
  • экзема;
  • акне.

Соответственно, если мыться полностью, то уделяя внимание всем частям тела.

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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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