Учёные: у людей с постковидным синдромом изменилось строение мозга

Эксперты выяснили, что коронавирус провоцирует стойкие изменения в мозге людей. Свои выводы они опубликовали в издании Brain Communications. Они не первые, кто занялся вопросом существования постковидного синдрома — исследования велись и раньше. На них уже не раз отмечали, что мозг человека, перенёсшего ковид, отличается от мозга здорового человека.

Шведские учёные решили сосредоточиться именно на этих изменениях. Они обследовали 16 мужчин, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме. У всех у них сохранялся постковидный синдром. Этим и ещё ряду здоровых людей сделали диффузную МРТ, которая помогла изучить белое вещество мозга.

Выяснилось, что различия в белом веществе между этими группами оказались очень существенными. Как раз эти изменения и могут быть причиной характерных для постковидного синдрома симптомов. Это бессонница, тревожность, боли в груди, потеря чувствительности конечностей и другие.

Конкретных выводов пока нет, но вопрос точно требует более тщательного изучения. Тогда, возможно, появится и средство для лечения этого самого «ковидного хвоста».

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса доработали и она снова защищает от этой заразы.