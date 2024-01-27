Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 04:00
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Учёные выяснили, сколько чашек чая в день продлят молодость

Исследователи из Сычуаньского университета в Чэнду (Китай) изучили влияние чая на здоровье человека и пришли к интересному выводу. Оказалось, люди, которые пьют по три чашечки напитка в день, в целом живут дольше остальных. Причём те, кто бросает пить чай в течение жизни, потом начинает быстрее стареть. Работа носит наблюдательный характер, поэтому её результаты ещё нужно подтверждать более глубокими исследованиями.
Учёные выяснили, сколько чашек чая в день продлят молодость
© Freepik/jcomp

«Употребление около трёх чашек чая, или 6–8 граммов чайного листа в день, может очевидно замедлить старение», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Сначала исследователи провели опрос среди добровольцев на тему того, какой чай они пьют чаще всего, а также сколько чашек в день выпивают. Затем в течение двух лет учёные наблюдали за участниками исследования, собирали данные об их биологическом возрасте. В общей сложности в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Исследования показывают, что потребление чая может защитить от возрастных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет, деменция и некоторые виды рака. Также потребление чая связано с более низким риском смертности», — добавили учёные.

Разумеется, одним чаем жизнь себе не продлишь. Нужно в целом вести здоровый образ жизни. Ранее мы рассказывали, какое чудо-упражнение помогает дожить до 100 лет.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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