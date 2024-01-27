Учёные выяснили, сколько чашек чая в день продлят молодость

«Употребление около трёх чашек чая, или 6–8 граммов чайного листа в день, может очевидно замедлить старение», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Сначала исследователи провели опрос среди добровольцев на тему того, какой чай они пьют чаще всего, а также сколько чашек в день выпивают. Затем в течение двух лет учёные наблюдали за участниками исследования, собирали данные об их биологическом возрасте. В общей сложности в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Исследования показывают, что потребление чая может защитить от возрастных заболеваний — таких как сердечно-сосудистые недуги, сахарный диабет, деменция и некоторые виды рака. Также потребление чая связано с более низким риском смертности», — добавили учёные.

Разумеется, одним чаем жизнь себе не продлишь. Нужно в целом вести здоровый образ жизни. Ранее мы рассказывали, какое чудо-упражнение помогает дожить до 100 лет.