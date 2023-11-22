Учёные нашли у человека второй мозг. Он находится в неожиданном месте
Раньше считалось, что в кишечнике человека обитает всего несколько сотен видов бактерий. По последним данным, их примерно 2–3 кило. Все они составляют микробиом кишечника, который теперь называют вторым мозгом человека. Откуда взялось такое название, объяснил завотделом генетических основ биотехнологии Института общей генетики имени Вавилова РАН профессор Валерий Даниленко.
Вторым мозгом человека микробиом кишечника назвал британский учёный Майкл Гершон ещё в конце 1990-х годов. Тогда с ним мало кто согласился, а сегодня в этом утверждении мало кто сомневается.
Всё потому, что микробиом кишечника вырабатывает те же нейромедиаторы и гормоны, что и нейроны мозга. Например, дофамин, серотонин и другие, пояснил Даниленко «Российской газете».
Микробиом влияет в том числе и на поведение человека, его когнитивные свойства и заболевания. К примеру, в моменты сильного стресса наш мозг может впасть в ступор, и тогда именно микробиом первым подаёт сигнал, как отвечать на стресс, рассказал учёный.
Однако не спешите после такой информации назначать себе курс пробиотиков. Этим можно не только не поддержать микробиоту, но и навредить.