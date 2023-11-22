Учёные нашли у человека второй мозг. Он находится в неожиданном месте

Вторым мозгом человека микробиом кишечника назвал британский учёный Майкл Гершон ещё в конце 1990-х годов. Тогда с ним мало кто согласился, а сегодня в этом утверждении мало кто сомневается.

Всё потому, что микробиом кишечника вырабатывает те же нейромедиаторы и гормоны, что и нейроны мозга. Например, дофамин, серотонин и другие, пояснил Даниленко «Российской газете».

Микробиом влияет в том числе и на поведение человека, его когнитивные свойства и заболевания. К примеру, в моменты сильного стресса наш мозг может впасть в ступор, и тогда именно микробиом первым подаёт сигнал, как отвечать на стресс, рассказал учёный.

Однако не спешите после такой информации назначать себе курс пробиотиков. Этим можно не только не поддержать микробиоту, но и навредить.