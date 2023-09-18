Учёный рассказал, как выбрать стиральный порошок и не страдать от аллергии

В основе современных бытовых средств для стирки одежды и постельного белья составляют анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), пояснил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин. Они обеспечивают эффект мыления путём реализации феномена поверхностного натяжения.

Такие ПАВ хорошо справляются с задачей и недорогие как для производителей, так и для покупателей. Минус один, зато какой: такие средства считаются наиболее опасными инициаторами аллергических состояний.

Также в составе стиральных порошков иногда присутствуют гидрохлорид натрия, ароматизаторы, фтораты, сульфаты и хлор. В больших количествах они опасны для здоровья и красоты.

Какие риски могут быть, если постоянно контактировать с такими веществами:

аллергические реакции, вплоть до бронхиальной астмы,

болезни сердечно-сосудистой системы,

заболевания иммунной системы,

онкология.

Есть три кожных симптома, по которым можно определить, что средство вам не подходит и его нужно заменить:

покрасневшая кожа — это расширение сосудов дермы,

сыпь — это локальное расширение микрососудов дермы, гиподермы кожи и отёк,

зуд — чрезмерное раздражение нервных рецепторов кожи.

Всё это — признаки аллергии, которая связана с выбросом гистамина из тучных клеток дермы кожи. Чтобы такого эффекта не было, нужно внимательно изучать состав средства для стирки. Основные правила:

средства с анионными веществами не надо покупать,

неионогенных или амфотерных ПАВ в составе должно быть не более 5%.

Индекс токсичности бытового средства можно проверить на сайте Роспотребнадзора.