Здоровье
07:30, 18 сентября 2023
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Учёный рассказал, как выбрать стиральный порошок и не страдать от аллергии

Как бы не старались маркетологи убедить нас в обратном, но в любом современном средстве для стирки одежды и постельного белья присутствуют токсичные для человека вещества. Из-за них у человека может начаться аллергия. Как распознать её у себя и какие средства покупать, чтобы такого не было, рассказал клеточный биолог Александр Созыкин.

Учёный рассказал, как выбрать стиральный порошок и не страдать от аллергии
© PxHere

В основе современных бытовых средств для стирки одежды и постельного белья составляют анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), пояснил доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, клеточный биолог Александр Созыкин. Они обеспечивают эффект мыления путём реализации феномена поверхностного натяжения.

Такие ПАВ хорошо справляются с задачей и недорогие как для производителей, так и для покупателей. Минус один, зато какой: такие средства считаются наиболее опасными инициаторами аллергических состояний.

Также в составе стиральных порошков иногда присутствуют гидрохлорид натрия, ароматизаторы, фтораты, сульфаты и хлор. В больших количествах они опасны для здоровья и красоты.

Какие риски могут быть, если постоянно контактировать с такими веществами:

  • аллергические реакции, вплоть до бронхиальной астмы,
  • болезни сердечно-сосудистой системы,
  • заболевания иммунной системы,
  • онкология.

Есть три кожных симптома, по которым можно определить, что средство вам не подходит и его нужно заменить:

  • покрасневшая кожа — это расширение сосудов дермы,
  • сыпь — это локальное расширение микрососудов дермы, гиподермы кожи и отёк,
  • зуд — чрезмерное раздражение нервных рецепторов кожи.

Всё это — признаки аллергии, которая связана с выбросом гистамина из тучных клеток дермы кожи. Чтобы такого эффекта не было, нужно внимательно изучать состав средства для стирки. Основные правила:

  • средства с анионными веществами не надо покупать,
  • неионогенных или амфотерных ПАВ в составе должно быть не более 5%.

Индекс токсичности бытового средства можно проверить на сайте Роспотребнадзора.

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