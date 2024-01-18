Здоровье
07:00, 18 января 2024
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Удалёнщикам грозит опасная побочка. Учёные рассказали о «домашней лихорадке»

Во время пандемии коронавируса многих перевели на удалённый формат работы, и до сих пор далеко не все вернулись в офисы. Удалёнка экономит время и даже повышает производительность труда сотрудников. Но исследователи из Карлтонского университета (Канада) обнаружили опасную побочку. Оказалось, на дистанте у человека в долгосрочной перспективе может появиться «домашняя лихорадка».
Удалёнщикам грозит опасная побочка. Учёные рассказали о «домашней лихорадке»
© freepik

Исследование опубликовали в серии книг журнала Environmental Science and Engineering (ESE), сообщил портал Social Bites. Авторы опросили 14 работников, которые работали удалённо из дома. В результате исследователи смогли выявить положительные и отрицательные последствия такого формата работы.

Оказалось, на удалёнке у работника выше производительность. Также они лучше питаются, чем во время работы в офисе. Но выявились несколько побочных эффектов: человек чувствует себя изолированным от общества, ему не хватает общения. Хотя, казалось бы, дома все самые близкие люди рядом, есть с кем пообщаться.

Со временем все эти побочки удалёнки могут вылиться в «домашнюю лихорадку». Так учёные назвали состояние, при котором человек испытывает одиночество, беспокойство, его всё бесит.

По мнению исследователей, чтобы избежать таких проблем, следует поддерживать социальное взаимодействие и физическую активность. Также важно грамотно организовать рабочее место, чтобы трудиться было комфортно. Как это сделать — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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