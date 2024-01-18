Удалёнщикам грозит опасная побочка. Учёные рассказали о «домашней лихорадке»

Исследование опубликовали в серии книг журнала Environmental Science and Engineering (ESE), сообщил портал Social Bites. Авторы опросили 14 работников, которые работали удалённо из дома. В результате исследователи смогли выявить положительные и отрицательные последствия такого формата работы.

Оказалось, на удалёнке у работника выше производительность. Также они лучше питаются, чем во время работы в офисе. Но выявились несколько побочных эффектов: человек чувствует себя изолированным от общества, ему не хватает общения. Хотя, казалось бы, дома все самые близкие люди рядом, есть с кем пообщаться.

Со временем все эти побочки удалёнки могут вылиться в «домашнюю лихорадку». Так учёные назвали состояние, при котором человек испытывает одиночество, беспокойство, его всё бесит.

По мнению исследователей, чтобы избежать таких проблем, следует поддерживать социальное взаимодействие и физическую активность. Также важно грамотно организовать рабочее место, чтобы трудиться было комфортно. Как это сделать — узнайте здесь.