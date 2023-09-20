«Уколов не будет». Что нельзя говорить ребёнку перед прививкой

Подготовьтесь к процедуре сами

Любая сдача анализов, которая подразумевает уколы, — это всегда стресс для ребёнка. Особенно переживают дети, которым уже делали болезненные уколы. Так что родителям следует подготовить своё чадо к процедуре.

Но первым делом нужно подготовиться самим, подчеркнули в DocDeti. Надо принять, что несколько минут ребёнку будет дискомфортно и, может, даже больно.

«Скорее всего, малыш будет плакать, может разозлиться на вас. Этот момент нужно будет выдержать, при этом поддерживая и ребёнка», — объяснили специалисты.

Что говорить ребёнку перед походом к врачу

Перед походом в медучреждения объясните ребёнку по-простому, как всё будет проходить. Вот пример: «Доктор посмотрит, послушает, потрогает животик, измерит температуру. Потом мы отправимся к доброй медсестре, которая делает волшебные прививки суперсилы».

То есть нужно включить фантазию и постараться через какие-нибудь интересные истории сформировать у малыша спокойное отношение к медицинским манипуляциям и сотрудникам.

Если у вас подросток, то просто объясните ему, что такое вакцина или зачем ему нужно сдавать анализы. Главное — простым и понятным языком.

«Обговорите с врачом и медсестрой все нюансы. Предупредите, если необходимо дождаться согласия ребёнка или, наоборот, сделать всё максимально быстро, чтобы не затягивать, минимизировать стрессовую ситуацию», — посоветовали специалисты.

Что поможет успокоить перед уколом

Психологически подготовить ребёнка к уколам помогут его любимые игрушки. Разыграйте с их помощью процесс сдачи крови или вакцинации.

А ещё можно «показать» весь процесс на ком-нибудь из домашних — например, на папе ребёнка. Проговорите всё подробно, чтобы малыш хорошо понимал последовательность действий.

И обязательно приготовьте поощрение. «Так надо» — для ребёнка непонятный довод в пользу того, чтобы идти и терпеть уколы. А вот вкусное угощенье, поход в кафе или подарок в виде игрушки — другое дело.

Что нельзя говорить детям перед уколами

Родители не хотят, чтобы ребёнок плакал, капризничал перед прививкой или сдачей анализов. Поэтому в ход идут нечестные приёмы. Вот чего точно не стоит делать:

Обманывать . Глупо убеждать своё чадо, что «больно не будет». Каждый ребёнок, которому делали укол, знает, что это больно. Тем более специалисты не советуют говорить что-то вроде «Мы едем в гости» и «Уколов не будет».

Запугивать . Если одни родители обманывают, то другие сразу включают угрозы: мол, будешь капризничать, доктор сделает больной укол. В итоге укол всё равно получается неприятный. У ребёнка создаётся впечатление, будто его наказали.

Держатьребёнка в неопределённости. Желая «не спугнуть» малыша, некоторые родители создают ситуацию неопределённости. Он не понимает точно, куда его ведут — мама сказала одно, бабушка — другое, а отец вообще ничего не ответил. В итоге страха становится ещё больше.

А какие вообще прививки ставить детям? Некоторые делают при рождении, но как быть родителям дальше? Подробно об этом мы рассказывали здесь.