Укутывать или раздевать? Педиатр рассказала, как одевать ребёнка осенью

Как одеть ребёнка тёплой осенью

Осенним утром обычно прохладно, а днём воздух может заметно прогреваться. Одежду при разнице температур нужно выбирать на более холодное время. В то же время подумайте, как раскутать ребёнка днём, не дав ему при этом совсем раздеться. Например, расстегнуть молнию или снять один из слоёв одежды.

Раздевать малыша ради закаливания осенью точно не стоит. Приучать детский организм к низким температурам нужно летом, когда стоит теплая погода. Осенью же велик риск недооценить холод, который маскирует солнце.

Как одеть ребёнка в непогоду

Если вдруг за окном дождливая и ветреная погода, а родителям с ребёнком всё же нужно на улицу, стоит позаботиться о правильном наряде для малыша. Нужно подготовить:

утеплённую шапку;

шарф или снуд;

непромокаемый комбинезон;

резиновую обувь — обязательное условие для дождливой погоды.

Для коляски выберите прозрачный непромокаемый чехол, который защитит не только от дождя, но и от ветра, не давая охлаждаться внутреннему пространству коляски.

Как одеть младенца осенью

Укутывать новорождённых не стоит. Несмотря на то, что во время прогулки они лежат в коляске, одевать их нужно соответственно температуре.

При 15–19 градусах понадобится комплект из флисового комбинезона, тонкой шапочки и тонкого одеяла.

Когда на улице выше 19 градусов, одеяло уже может не пригодиться.

При температуре выше 22 градусов уже не понадобится флисовый комбинезон.

Плед в коляске стоит держать даже в тёплую погоду. Он пригодится в пасмурные часы, чтобы укрыть малыша.

Не забывайте, что в ветреные дни одежда должна быть чуть теплее обычной. Также следите, чтобы у малыша в коляске были защищены бока и спина.

Как позаботиться об активном ребёнке

Если ребёнок ещё маленький, но уже понемногу ходит, достаточно комбинезона и пледа в коляске, который пригодится, если станет прохладно. Для детей постарше, которые активно бегают по площадке, пригодится одежда, которая не допустит переохлаждения или промокания.

«Если в процессе прогулки вы поняли, что одели ребёнка слишком тепло и ему жарко, немного расстегните молнию на комбинезоне или куртке, а тёплую шапочку смените на тонкую: не забудьте захватить её на прогулку», — добавила Наталья Лопушанская.

На все ситуации дать рекомендации невозможно, но основные советы помогут определиться с нарядом малыша. В целом родителям стоит прислушиваться к собственной интуиции и показаниям термометра.