Уму и сердцу. Доктор Мясников объяснил, чем так полезны орехи
Орехи — один из самых полезных природных продуктов, заявил в своей передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный российский теледоктор Александр Мясников. Особенно стоит полюбить орехи людям, страдающим атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил врач-кардиолог. Он объяснил, какие орехи будут полезны при разных заболеваниях.
Для профилактики деменции, например, хорош грецкий орех. В нём содержится растительный белок, который благотворно сказывается на мозговой деятельности.
«Грецкий орех не зря похож на мозг», — отметил врач.
Ещё в грецком орехе есть полезные растительные жиры, снижающие уровень холестерина. А вот миндаль можно назвать орехом для сердца и сосудов, сказал доктор.
Правда, орехи по-настоящему полезны только в небольшом количестве, так как в них много калорий, добавил Мясников. Оптимальная порция орехов в день — 50 г, причём лучше, если они будут не жареные и без соли.
Кстати, несмотря на калорийность орехов, один из них оказался эффективен в борьбе с лишним весом. Во всяком случае к такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии.