Уму и сердцу. Доктор Мясников объяснил, чем так полезны орехи

Для профилактики деменции, например, хорош грецкий орех. В нём содержится растительный белок, который благотворно сказывается на мозговой деятельности.

« Грецкий орех не зря похож на мозг », — отметил врач.

Ещё в грецком орехе есть полезные растительные жиры, снижающие уровень холестерина. А вот миндаль можно назвать орехом для сердца и сосудов, сказал доктор.

Правда, орехи по-настоящему полезны только в небольшом количестве, так как в них много калорий, добавил Мясников. Оптимальная порция орехов в день — 50 г, причём лучше, если они будут не жареные и без соли.

Кстати, несмотря на калорийность орехов, один из них оказался эффективен в борьбе с лишним весом. Во всяком случае к такому выводу пришли учёные из Университета Южной Австралии.