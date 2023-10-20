Упражнения на пресс и ещё 3 бесполезных способа убрать живот

Классическое упражнение на пресс — подъём туловища или ног — противопоказано при опущении внутренних органов, сказал Животнов. В результате растёт внутрибрюшное давление, которое только усиливает опущение. То есть живот выпячивается ещё больше. Также это упражнение нельзя делать при диастазе (расхождении в стороны прямых мышц живота).

Что ещё не поможет справиться с выпирающим животом:

экстремальная диета — резкое похудение на неправильной диете приводит к тому, что связки, которые подвешивают кишечник, слабеют, и опущение внутренних органов усиливается;

кручение обруча — такое упражнение вообще никак не способствует подтягиванию внутренних органов и уменьшению объёмов, так что не стоит рассчитывать получить плоский живот таким способом, отметил доктор в разговоре с изданием «Доктор Питер»;

а ещё бесполезно пытаться втягивать живот. Вы просто физически не сможете всегда держать мышцы напряжёнными, сказал врач.

Может показаться, что дряблый живот уже никак не подтянуть. Но это не так. Вот реально работающие способы от массажиста.