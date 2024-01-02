Урезание желудка или питание с умом: россиянам раскрыли, как лечат и профилактируют ожирение

Лечение ожирение — всегда комплексная история. Многое зависит от того, есть ли уже у пациента с излишним весом сопутствующие заболевания и какие, какой тип ожирения у него, как много лишнего веса и так далее. Но в общих чертах в терапии всегда будут корректировка образа жизни (питания, двигательной активности) и лекарственные препараты. По словам Фатимы Кульчиевой, врача-эндокринолога МЕДСИ, это могут быть таблетки, капсулы, инъекционные препараты. Какие-то используются отдельно, некоторые в комплексе. Обычно терапию подбирает врач индивидуально.

Уменьшение желудка при ожирении — крайняя мера, при которой количество принимаемой пищи принудительно уменьшают. Это происходит с помощью резекции желудка (буквально часть желудка отрезают), с помощью внутрижелудочного баллона и бандажирования желудка (когда орган физически не уменьшается, а устанавливаются особые приспособления, которые мешают употреблению избыточного количества пищи). «К бариатрии есть чёткие показания: ожирение 2-й степени и выше, прогрессирование сопутствующих заболеваний из-за ожирения, неэффективность других методов лечения», — отметила Кульчиева из МЕДСИ.

Намного проще профилактировать ожирение: контролировать качество рациона и соблюдать баланс между потреблёнными и израсходованными калориями. «Питание должно было сбалансированным. В рационе в достаточном количестве должны присутствовать овощи и фрукты, злаковые, белковые продукты. Нужно снижать потребление фастфуда и добавленного сахара. В сутки рекомендовано потреблять не более 5 чайных ложек сахара», — отметила Анастасия Иванова, врач-эндокринолог клиники «Ниармедик».

Помимо этого, ВОЗ рекомендует обеспечить регулярную физическую активность — минимум 150 минут в неделю для взрослых и минимум 60 минут в день для детей. Но можно начать с малого: отказаться от поездок на лифте, чаще ходить пешком. А саму программу нагрузок строить индивидуально, с учётом физических возможностей человека.

Ещё один важный момент — восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов — каких именно, покажут анализы и объяснит лечащий врач. «У некоторых людей настолько истощён организм, что те нутриенты, которые поступают в наш организм, не успевают восполнять расходы и сформированный "долг" за предыдущие месяцы и годы. Здесь важно дать поддержку организму изнутри, восполнив все необходимые витамины, антиоксиданты и микроэлементы. Ко всему важно соблюдать режим сна и уметь контролировать уровень стресса в организме», — рассказала врач-терапевт Ольга Щелокова.

Ранее мы рассказывали, что у мужчин с ожирением серьёзно возрастает риск рака простаты. Из-за слишком большого количества жира у человека нарушается кровообращение. В результате клетки испытывают кислородное голодание. Некоторые из этих клеток погибают, высвобождая молекулы, приводящие к раку простаты.