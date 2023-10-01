Здоровье
12:45, 01 октября 2023
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Ускоряем процесс. Врач назвал 8 натуральных средств от запора

При любых проблемах со здоровьем никогда не будет лишней консультация специалиста. Но может получиться так, что возможности пойти на приём пока нет, а проблема есть. И порой всё оказывается проще, чем представляется. К примеру, лекарство от запора можно купить в продуктовом магазине. Диетолог Антонелла Дьюэлл рассказала о натуральных средствах, которые помогают опорожнить кишечник.

Ускоряем процесс. Врач назвал 8 натуральных средств от запора
© Freepik/azerbaijan_stockers

8 натуральных средств от запора

  1. Чернослив содержит много клетчатки и сахарного спирта сорбита. Он притягивает в кишечник воду, размягчая каловые массы, и улучшает перистальтику. Для слабительного эффекта нужно съесть 8–10 штук.

  2. Киви в этом списке за счёт фермента актинидина, который расслабляет мышцы кишечника, а вязкие пищевые волокна помогают процессу. В день для этого нужно есть по две штуки зелёного киви.

  3. Семена чиа поглощают воду, увеличивают массу отходов в кишечнике и улучшают перистальтику.

  4. Ревень содержит соединения со слабительным эффектом сеннозиды, а также пищевые волокна.

  5. Овёс поглощает влагу и образует гель, облегчающий работу кишечника.

  6. Семена льна содержат много растворимой и нерастворимой клетчатки. Для заметного эффекта нужно есть две столовые ложки в день.

  7. Кефир нужно пить по пол-литра в день, тогда проблем с кишечником не будет.

  8. Кофе в умеренных количествах активизирует работу кишечника, а хлоргеновая кислота стимулирует опорожнение. Лучше всего в этом деле — обычный чёрный кофе без добавок.

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