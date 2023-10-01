Ускоряем процесс. Врач назвал 8 натуральных средств от запора

При любых проблемах со здоровьем никогда не будет лишней консультация специалиста. Но может получиться так, что возможности пойти на приём пока нет, а проблема есть. И порой всё оказывается проще, чем представляется. К примеру, лекарство от запора можно купить в продуктовом магазине. Диетолог Антонелла Дьюэлл рассказала о натуральных средствах, которые помогают опорожнить кишечник.