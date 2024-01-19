Успокоит навечно. Врач рассказала о передозировке валерьянкой
Как объяснила акушер-гинеколог Ольга Уланкина, валерьянка действует на нервную систему, успокаивает её и сдерживает процессы возбуждения. Поэтому она эффективна и против спазмов и судорог. Но работает она не после одной таблетки, а только после курса. Какой-то эффект будет заметен только после регулярного приёма в течение 5−7 дней, но обычно валерьянку пропивают курсом в 2−4 недели.
Врачи советуют её принимать:
- для успокоения;
- при нарушениях сна;
- при стрессе;
- при сердечно-сосудистых заболеваниях (вместе с терапией);
- при проблемах с ЖКТ (в комплексе с другим лечением).
При этом валерьянку запрещено пить :
- детям до 12 лет;
- беременным во время первого триместра;
- перед анестезией;
- вместе с алкоголем;
- перед управлением транспортом.
Принимать в малых количествах и строго после консультации с врачом:
- беременным во втором и третьем триместре и кормящим грудью;
- людям после инсульта или инфаркта.
Точная суточная норма валерьянки неизвестна, однако производители препарата указывают период в 60−120 мг.
Как распознать передозировку валерианой? Появляются:
- головокружение;
- тремор рук;
- заторможенность;
- сонливость.
Из-за побочных действий валерьянку нельзя пить тем, кто планирует позже садиться за руль. Но помимо этого, есть ещё несколько препаратов, которые могут случайно привести к ДТП. Подробнее о них можно узнать здесь.