Здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 08:00
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Успокоит навечно. Врач рассказала о передозировке валерьянкой

У каждого россиянина в доме есть валерьянка, потому что ей в народе что только не лечат. Но в основном её используют как успокоительное: мол, накапал себе пару капель или съел таблетку — и отпустило. Однако на самом деле валериана так не работает. И отравиться ей тоже можно, если относиться к делу слишком беззаботно. О признаках передозировки валерьянкой и рассказала гинеколог Уланкина.
Успокоит навечно. Врач рассказала о передозировке валерьянкой
© freepik.com/pvproductions

Как объяснила акушер-гинеколог Ольга Уланкина, валерьянка действует на нервную систему, успокаивает её и сдерживает процессы возбуждения. Поэтому она эффективна и против спазмов и судорог. Но работает она не после одной таблетки, а только после курса. Какой-то эффект будет заметен только после регулярного приёма в течение 5−7 дней, но обычно валерьянку пропивают курсом в 2−4 недели.

Врачи советуют её принимать:

  • для успокоения;
  • при нарушениях сна;
  • при стрессе;
  • при сердечно-сосудистых заболеваниях (вместе с терапией);
  • при проблемах с ЖКТ (в комплексе с другим лечением).

При этом валерьянку запрещено пить :

  • детям до 12 лет;
  • беременным во время первого триместра;
  • перед анестезией;
  • вместе с алкоголем;
  • перед управлением транспортом.

Принимать в малых количествах и строго после консультации с врачом:

  • беременным во втором и третьем триместре и кормящим грудью;
  • людям после инсульта или инфаркта.

Точная суточная норма валерьянки неизвестна, однако производители препарата указывают период в 60−120 мг.

Как распознать передозировку валерианой? Появляются:

  • головокружение;
  • тремор рук;
  • заторможенность;
  • сонливость.

Из-за побочных действий валерьянку нельзя пить тем, кто планирует позже садиться за руль. Но помимо этого, есть ещё несколько препаратов, которые могут случайно привести к ДТП. Подробнее о них можно узнать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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