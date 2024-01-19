Успокоит навечно. Врач рассказала о передозировке валерьянкой

Как объяснила акушер-гинеколог Ольга Уланкина, валерьянка действует на нервную систему, успокаивает её и сдерживает процессы возбуждения. Поэтому она эффективна и против спазмов и судорог. Но работает она не после одной таблетки, а только после курса. Какой-то эффект будет заметен только после регулярного приёма в течение 5−7 дней, но обычно валерьянку пропивают курсом в 2−4 недели.

Врачи советуют её принимать:

для успокоения;

при нарушениях сна;

при стрессе;

при сердечно-сосудистых заболеваниях (вместе с терапией);

при проблемах с ЖКТ (в комплексе с другим лечением).

При этом валерьянку запрещено пить :

детям до 12 лет;

беременным во время первого триместра;

перед анестезией;

вместе с алкоголем;

перед управлением транспортом.

Принимать в малых количествах и строго после консультации с врачом:

беременным во втором и третьем триместре и кормящим грудью;

людям после инсульта или инфаркта.

Точная суточная норма валерьянки неизвестна, однако производители препарата указывают период в 60−120 мг.

Как распознать передозировку валерианой? Появляются:

головокружение;

тремор рук;

заторможенность;

сонливость.

Из-за побочных действий валерьянку нельзя пить тем, кто планирует позже садиться за руль. Но помимо этого, есть ещё несколько препаратов, которые могут случайно привести к ДТП. Подробнее о них можно узнать здесь.