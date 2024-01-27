Установили брекеты? Через 2 месяца может появиться странная болезнь

Что такое гальваноз

В международных медицинских источника такого диагноза нет, отметила стоматолог. Он встречается в основном в российской медицинской литературе. Терминами «галиваноз» или «гальванизм» описывают состояние, при котором у человека возникают следующие симпотмы:

изменение и искажение вкусовой чувствительности;

появление металлического вкуса;

жжение во рту;

сухость слизистой оболочки и снижение слюноотделения.

Симптомы появляются после имплантации зуба, установки коронок брекетов, протезирования. Причём галиванизм возникает, когда у одного человека появляются во рту разные по химическому составу сплавы металлов.

Металл ни причём?

Теория возникновения гальванизма гласит, что металлические конструкции, под воздействием кислой среды полости рта, слюны, а также некоторых компонентов зубных паст подвергаются коррозии. Ионы металлов вступают в электрохимическую связь и в итоге образуются гальванические токи. Они якобы и вызывают неприятные ощущения в виде жжения покалывания языка, объяснила Отавина.

Пациент идёт к стоматологу и выясняется, что объективно с ним всё нормально: слизистая оболочка рта никак не изменилась. Но и симптомы человек тоже не выдумывает: у него и правда появляются головные боли, нарушается сон, появляется слабость в теле. Может, причина в разности потенциалов между различными металлическими конструкциями?

Но специальный прибор — микроамперметр — показывает близкие к нормальным значения.

Реальная причина гальваноза

Если с пациентом всё нормально, если с металлическими конструкциями у него во рту всю хорошо, то почему он страдает?

« Наиболее распространены гипотезы психогенного и неврогенного путей формирования болезни . Причем второму отдается предпочтение. Поэтому лечение обычно подбирается сразу несколькими специалистами: стоматологом, неврологом, психиатром и др», — обяъяснил Оттавина.

Она отметила, что современная стоматология использует высококачественные инертные сплавы металлов. У них очень низкий риск коррозии. И нет убедительных доказательств, что такие конструкции могут приводить к возникновению гальванических токов, добавил специалист.

Если речь идёт об имплантах, то они вообще могут прослужить более 20 лет без каких-либо проблем. Но большая ошибка думать, что за ним не нужно ухаживать. Как продлить срок службы импланта — узнайте здесь.