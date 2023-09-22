В Госдуме захотели поменять размер шрифта в инструкциях к лекарствам

Тех, кто не ходит к врачу, а предпочитает самостоятельно прописывать себе лекарства, немало. По подсчётам НИУ ВШЭ, таких в России больше 60%. При этом среди всех причин смертности в мире побочки от препаратов стоят на 5-м месте.

Депутаты уверены, что люди и читали бы инструкции к лекарствам, да не могут — слишком мелкий в них шрифт. Закон рекомендует использовать 8-й кегль. Пожилым людям и тем, у кого проблемы со зрением, трудно такое прочитать. А ведь в инструкциях есть в том числе информация о побочках.

По мнению депутатов, писать инструкции к лекарствам нужно шрифтом не менее 12-го кегля.

Ранее врач-педиатр Ирина Кравцова рассказала, как распознать в лекарстве пустышку.