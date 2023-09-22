В Госдуме захотели поменять размер шрифта в инструкциях к лекарствам
Депутаты от ЛДПР предложили поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» в части, касающейся инструкций к препаратам. Парламентарии уверены, что сейчас их пишут слишком мелким шрифтом, поэтому люди их не читают. А ведь там указана очень важная информация — к примеру, побочные эффекты того или иного лекарства. Не знание о них может стоить жизни человеку, который занимается самолечением.
Тех, кто не ходит к врачу, а предпочитает самостоятельно прописывать себе лекарства, немало. По подсчётам НИУ ВШЭ, таких в России больше 60%. При этом среди всех причин смертности в мире побочки от препаратов стоят на 5-м месте.
Депутаты уверены, что люди и читали бы инструкции к лекарствам, да не могут — слишком мелкий в них шрифт. Закон рекомендует использовать 8-й кегль. Пожилым людям и тем, у кого проблемы со зрением, трудно такое прочитать. А ведь в инструкциях есть в том числе информация о побочках.
По мнению депутатов, писать инструкции к лекарствам нужно шрифтом не менее 12-го кегля.
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