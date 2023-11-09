В каком случае зубная нить может навредить? Всё зависит от вас

Из-за ошибок при пользовании зубной нитью, в том числе её чрезмерном натяжении, дёсны могут повредиться, воспалиться и начать кровоточить.

Вследствие этого в кровоток могут попадать вредоносные микроорганизмы. Это повышает риск опасных заболеваний, в том числе миокардита (воспаление сердечной мышцы) и ревматоидного артрита (воспаление суставов).

Кроме этого, есть случаи, когда зубной нитью лучше вообще не пользоваться: повышенная чувствительность дёсен, кариес и аллергия.

«Во время манипуляций флосс [зубная нить с англ.] может переносить бактерии между зубами, что приведёт к распространению инфекции. Также применение зубной нити может быть опасным в случае, если человек страдает аллергией на материалы, из которых изготовлено средство», — предупредила врач.

До этого стоматологи рассказали, как часто нужно менять зубную щётку и можно ли пользоваться одной и той же пастой.